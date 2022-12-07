Туристам рассказали, в каких позах не стоит спать в самолете

Несмотря на то, что самолет считается одним из самых быстрых, комфортных и безопасных видов транспорта, пассажиры сталкиваются с существенной проблемой. И касается она положения, в котором можно заснуть и отдохнуть. Ведь, если вы будете лететь не первым или бизнес-классом, то занять комфортную позу будет проблематично.

Об этом сообщает DIP.

Эксперты говорят, что многим пассажирам часто не хватает пространства для ног, поэтому некоторые во время сна ложатся в кресле боком, упираются руками в подлокотник, а ноги высовывают в проход. Так спать более-менее комфортно, потому что ноги не затекают. Но опасность заключается в том, что ноги создадут трудности во время передвижения по борту самолета других пассажиров или телеги стюардесс.

Спать, оперевшись на откидной стол, также не стоит. Во-первых, самая главная опасность состоит в грязи и инфекции, поскольку эти столики не дезинфицируют. А еще это может быть опасным, если у вас нет с собой специальной подушки. Самолет может оказаться в зоне турбулентности, и при тряске голова может получить травму.

Удобно спать и, оперевшись на фюзеляж самолета, возле иллюминатора. Но эти места также не протираются, а значит это весьма негигиенично. Лучше запастись пледом, подушкой или хотя бы надеть кофту с капюшоном, чтобы подложить его под голову.

«Курсор» писал ранее, что людям, которых ждет длительный перелет, очень важно выбрать в самолете комфортные места, чтобы путешествие не превратилось в настоящий кошмар. Экс-стюардесса Бет Виндзор дала несколько подсказок.