Стюардесса рассказала, какие места считаются самыми лучшими в самолете

Людям, которых ждет длительный перелет, очень важно выбрать в самолете комфортные места, чтобы путешествие не превратилось в настоящий кошмар. Экс-стюардесса Бет Виндзор дала несколько подсказок.

Об этом сообщает Travel.rambler.

По ее словам, в самолете стоит выбирать места, которые находятся у аварийного выхода, потому что у пассажиров будет больше пространства для ног. Но стоимость билетов на такие кресла может быть чуть дороже.

Однако Бет Виндзор назвала и недостатки таких мест. Например, возле дверей может быть прохладнее, а в случае непредвиденной и аварийной ситуации, на пассажиров, находящихся на таких местах, могут быть наложены определенные обязательства.

Еще хорошими местами в самолете считаются те, которые расположены в передней части самолета. При попадании в зону турбулентности, там тряска ощущается меньше.

«Курсор» писал ранее, что у многих туристов отпуск омрачается тем, что в аэропорту пропадает их багаж и по итогу человек остается в другой стране без сменной одежды и необходимых ему вещей. Но такие ситуации случаются и нужно знать, как действовать.

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