У главного религиозного сионистского раввина диагностировали лихорадку

Раввин Хаим Дракман, один из ведущих раввинов религиозной сионистской общины, заболел лихорадкой. Его госпитализировали в медицинский центр «Хадасса Эйн Керем» в Иерусалиме.

Он почувствовал себя плохо, фиксировались высокие показатели температуры. Медики выяснили, что 89-летний раввин также страдал от обезвоживания.

Об этом 15 октября сообщает Israel National News.

Родственники просили общественность молиться за скорейшее выздоровление религиозного лидера. Они указали об этом в заявлении, опубликованном семьей раввина Дракмана для студентов и выпускников ешивы «Ор Эцион».

В пятницу лидер оппозиции Биньямин Нитаньягу также прокомментировал событие. Он выступил с заявлением, в котором пожелал раввину Дракману скорейшего выздоровления.

«Желаю скорейшего и полного выздоровления старшему религиозному сионистскому раввину Хаиму Дракману», – сказал политик.

Раввин Дракман является лауреатом Премии Израиля, бывшим депутатом и заместителем министра, который в течение многих лет руководил государственным управлением Израиля по обращению в другую веру. В настоящее время работал деканом ешивы «Ор Эцион», ешивы хесдер, которую основал в 1977 году.

Ранее «Курсор» сообщал, что раввин Харькова и эмиссар Хабада раввин Моше Московиц прокомментировал обстрелы российскими войсками мирных жителей в городах. Он отметил, что у евреев, проживающих в Киеве, был тяжелый праздник. Захватчки выпустили десятки ракет по украинской столице. В Кривом Роге, где родился президент Украины Владимир Зеленский, после российских ракетных ударов сильно пострадала электросеть. Подверглись бомбардировкам и районы Николаева. Россия пытается убить больше людей, чтобы «зачистить территорию для дальнейшего расширения».