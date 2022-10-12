Раввины о Суккоте в Украине: «Были громкие взрывы, мы спрятались в подвале»

Пока россияне усиливали ракетные атаки на Украину, украинские евреи отмечали свой древний религиозный праздник. Об этом сообщает 7Israel National News.

«Накануне праздника раздались громкие взрывы. Утром обстрелов стало больше. Электричество вернулось благодаря генератору, который мы получили заранее из штаб-квартиры Хабад-Хатзала в стране. Несмотря на ситуацию, нам удалось провести праздничные молитвы и трапезы при большом скоплении людей. Во время затишья в нападениях, евреи должны были благословить четыре вида животных на улицах города. Это большое чудо, что никто не пострадал», — рассказывает раввин Харькова и эмиссар Хабада раввин Моше Московиц.

Взрывы слышали и жители Николаева.

«Во время праздника было много сильных обстрелов. Мы сделали все, чтобы это не навредило радости праздника. Сотни евреев пришли, чтобы благословить о четырех видах и присутствовать на праздничных трапезах. Мы укрепили общину праздничными проповедями и говорили о том, что этот год является годом церемонии «Хакхель», — сказал раввин и посланник Хабада в городе, раввин Шолом Готлиб.

У евреев, проживающих в Киеве, был тяжелый праздник.

«Это было совсем непросто. Были громкие взрывы. Мы все убежали в бомбоубежище и ждали, пока все успокоится», — рассказывает один из городских раввинов.

В Кривом Роге, где родился президент Украины Владимир Зеленский, после российских ракетных ударов сильно пострадала электросеть.

«Ситуация не испортила радости праздника. Многие евреи пришли порадоваться и отпраздновать, конечно, следуя указаниям», — говорит городской раввин и эмиссар Хабада раввин Лирон Эдри.

В городе Запорожье безостановочно тряслись дома местных евреев.

«Здесь были необычные взрывы, даже по сравнению с тем, что мы видели на войне. В 500 метрах от нас был обстрел. Все, кто там был, были спасены. К сожалению, десятки человек погибли в результате взрывов. Утром в праздник ракета попала в центральную электростанцию ​​в городе. Мы несколько часов были без электричества», — говорит городской раввин Нахум Арнтрой.

«Люди хотели отпраздновать праздник, и мы хотели сделать все, чтобы они были счастливы», — добавил раввин.

Штаб-квартира Хабад Хацала Украина, которая находится в Израиле, следила за событиями издалека: «Мы не можем описать тот факт, что, несмотря на тяжелую ситуацию и страх, раввины и эмиссары продолжали руководить своими общинами».

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