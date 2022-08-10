У культового режиссера диагностировали болезнь Паркинсона

У известного режиссера Ларса фон Триера медики диагностировали серьезную болезнь, но состояние знаменитости в норме, он продолжает лечение.

У 66-летнего датского режиссера Ларса фон Триера, известного такими фильмами, как «Дом, который построил Джек» и «Меланхолия», диагностировали болезнь Паркинсона.

Об этом сообщает издание Тhe Guardian, ссылаясь на его продюсерскую компанию Zentropa.

Отмечается, что настроение знаменитости не ухудшилось, он продолжает работать над последним сезоном трилогии «Конец королевства» и лечится от своих симптомов. Премьера киноленты состоится на Венецианском кинофестивале в текущем месяце, и Ларс фон Триер будет примет участие в ограниченных мероприятиях для прессы.

Стоит отметить, что четыре года назад у культового режиссера заметили дрожание рук, тогда он объяснил, что это последствия от приема антидепрессантов и отказа от алкогольных напитков.

Напомним, что болезнь Паркинсона — дегенеративное заболевание головного мозга, сопровождающееся симптомами нарушения двигательной функции.

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