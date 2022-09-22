У обладателей какой группы крови самый сильный иммунитет

Группа крови напрямую влияет на предпочтения человека в еде и его иммунитет, уверены специалисты.

Ученые из США выяснили, люди с какой группой крови самые крепкие и менее других подвержены болезням.

Об этом пишет planetanovosti.

Первая группа. Исследования показали, что синтез интерферона достигает 80%. Этот показатель демонстрирует ответную реакцию организма на инфекцию. Люди с первой группой крови заняли третье место.

Вторая группа. У жителей Земли со второй группой крови уровень синтеза интерферона не превышает 40%. Защитные реакции организма очень слабые.

Третья группа. Она заняла второе место с продуцированием интерферона на уровне 91%. Люди с этой группой крови могут быть уверены, что смогут справиться с заболеваниями.

Четвертая группа. Эта кровь оказалась самой сильной. Уровень синтеза интерферона равняется 92%. Иммунитет выдался стойким, люди с этой группой кровью самые устойчивые к вирусам и бактериям.

Разумеется, все данные относительные. На здоровье влияет также наследственность, образ жизни, экология и т. д. Группа крови является далеко не определяющим фактором.

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