Ученые: человек за свою жизнь стареет три раза

Американские ученые выяснили, что за свою жизнь человек стареет три раза. Это происходит в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Проанализировав изменения в крови, которые происходят с возрастом, ученые пришли к выводу, что три жизненных этапа влияют на перестройку нашего организма.

Об этом пишет Лента.

Ученые Стэнфордского университета уверены: именно в возрасте 34, 60 и 78 лет наш организм претерпевает сложные изменения. В эти периоды происходит замена качественного состава крови и увеличение или уменьшение некоторых показателей. Такие данные могут помочь в разработке новых инструментов для диагностики заболеваний, проявляющихся в более зрелом возрасте.

В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и сделали вывод, что на протяжении жизни содержание около половины из этих белков меняется. Только 337 белков могут с точностью рассказать о возрасте человека. В составе крови находятся девять основных белков, дающих информацию о старте, затухании или изменении различных процессов в организме.

Исследуя совокупность глобулинов и альбуминов (основных белков) стареющей плазмы крови, исследователи определили волны его изменений на протяжении жизни. Такие скачкообразные изменения связаны с тем, что гормональный фон человека сменяется около трех раз за весь период жизни. Это является нормой для среднестатистического человека, и какие-либо отклонения от нее могут ускорить процесс старения.

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