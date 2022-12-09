Ученые доказали смертельную опасность регулярного употребления мяса

Риск преждевременной смерти возрастает при ежедневном употреблении мясных продуктов, особенно обработанных, вроде колбас, сосисок, консервов и так далее.

В Северо-Западном университете США ученые доказали смертельную опасность употребления в пищу мяса.

Об этом сообщает EurekAlert!.

В ходе своего исследования специалисты проанализировали данные 29 682 человек. В опросе приняли участие респонденты, средний возраст которых составлял 53,7 года. Отмечается, что 44,4% из них составляли мужчины.

Респонденты предоставили данные о своем ежедневном рационе. Оказалось, что употребление двух порций красного, обработанного мяса или мяса птицы в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 3-7%, выяснили специалисты.

Даже при исключении из рациона рыбы и птицы, две порции красного мяса в неделю связаны с повышением риска смерти на 3% вне зависимости от причин.

Ученые отметили, что мясо повышает риск развития смертельно опасных болезней и нарушений сердечно-сосудистой системы. Они призывают отказаться от переработанного мяса, колбасных изделий и жареной курицы.

«Курсор» ранее рассказывал про два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.