Ученые из США и Израиля назвали грибок в тканях явным признаком рака

Грибок является явным признаком рака, как утверждают некоторые ученые из США и Израиля. С помощью анализа крови можно обнаружить соответствующие нарушения.

Многие опухоли кишат грибками, которые выделяют ДНК в кровь. Исследователи утверждают, что анализ крови может дать больше информации для обнаружения и разработки лечения.

Об этом сообщает 2 октября The Times of Israel.

Работая с коллегами в США, израильские специалисты изучили опухоли 17 тысяч больных раком, чтобы впервые задокументировать, какие грибы живут в тканях. Охота на грибок в организме человека может предложить совершенно новый метод раннего выявления рака, предполагают израильские ученые в новом рецензируемом исследовании.

До сих пор было очень мало исследований грибков в опухолях. Ученые предполагали, что это редкое явление.

«Мы были удивлены, обнаружив, что на самом деле чаще обнаруживаются опухоли с грибками, чем без них», — сказала доктор Илана Ливиатан из Научного института Вейцмана.

Ее команда создала новаторский «атлас», посвященный этой теме. Она утверждает, что его можно использовать для создания новых методов скрининга. ДНК грибов фиксируют только в крови, ученые надеются, что когда-нибудь врачи смогут использовать анализы крови для выявления рака.

В «атласе» указано, какие грибы характеризуют 35 различных типов опухолей. Такие тесты потенциально могут выходить за рамки выявления наличия рака и указывать, где в организме его можно найти.

Это может предложить новый способ диагностики рака с помощью простого анализа крови, который выявляет грибки в опухолях. Один из таких моментов, который заставляет нас пересмотреть предположения о раке.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые рассказали, какие напитки могут спровоцировать рак.