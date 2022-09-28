Ученые рассказали, какие напитки могут спровоцировать рак

Чашечка горячего чая или кофе, особенно ранним утром – популярный выбор, который может обернуться крайне опасными последствиями.

Ученые полагают, дело не в самом напитке, а его температуре. Если пить очень горячие напитки, то можно спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем, в том числе рак.

Об этом сообщает International Journal of Cancer.

Дело в том, что употребление очень горячего напитка может повредить гортань и пищевод. После этого на слизистой желудка могут появиться рубцы, которые впоследствии ухудшат общее самочувствие и «подарят» чувство дискомфорта. Также последние исследования указывают, что онкологические заболевания связаны с горячими напитками.

Ученые на протяжении 10-летнего периода наблюдали за состоянием организма людей в возрасте от 40 до 75 лет. За это время они обнаружили среди 50 тысяч человек 317 случаев онкологических новообразований. Оказалось, что абсолютно все заболевшие употребляли примерно три чашки чая ежедневно, температура которого составляла 60 градусов и выше.

Специалисты рекомендуют не заваривать как зеленый, так и черный чай кипятком. Вместо этого распространенного способа лучше разбавлять напиток теплой водой или ждать 5 минут, чтобы жидкость остыла. Ее температура должна слегка превышать температуру тела, то есть примерно составлять 40 градусов. Это позволит исключить возможность повреждения внутренних органов.

Ранее ученые рассказали, как уменьшить риск рака груди.

Также «Курсор» сообщал, что частое употребление кофе помогает в борьбе с раком.

Помимо этого, исследователи поделились методом древних людей, который поможет бороться со стрессом.