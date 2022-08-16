Ученые нашли эффективный способ поднять настроение

Многие люди часто пребывают в депрессивном состоянии, испытывают грусть и другие отрицательные эмоции. Но как оказалось, уменьшить это чувство и быстро поднять себе настроение можно с помощью простого способа.

Об этом сообщает Journal of Happiness Studies.

Американские психологи проведи эксперимент, в котором приняло участие почти 500 студентов. Их разделили на три группы и каждой дали протестировать одно из психологических упражнений: Милосердие, Взаимосвязанность и Нисходящее социальное сравнение.

Первый психологический прием состоял в том, что человек будет мысленно желать каждому встречному счастья. Второй заключался в том, чтобы ощутить связь с окружающими, например, представить, какие чувства могут быть общими со встречными. И третий метод предполагал, чтобы участники смотрели на прохожих с чувством превосходства над ним.

Эксперимент длился 12 минут, после чего студенты вернулись на свои места. Результаты показали, что участники первой группы почувствовали себя счастливее буквально за пару минут. Добровольцы из второй группы стали более сочувствующими, а вот настроение у тех, кто был в третьей группы практически не изменилось или даже ухудшилось.

Специалисты объяснили это тем, что любое сравнение с другими является конкурентной стратегией, потому связано со стрессом и тревогой.

«Курсор» писал ранее, в чем состоит секрет счастливых отношений.