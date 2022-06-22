Психологи раскрыли главный секрет счастливых отношений

Любой, даже самый крепкий и счастливый союз, оказывается порой под натиском проблем, разочарований, обид и неурядиц. И существует только один элемент, который поможет выстоять в борьбе и сделать пару самой счастливой на планете.

Ключевым фактором успешных отношения является то, что счастливые пары способны вместе наслаждаться позитивными и радостными моментами.

Об этом пишет Cluber.

Психологи отмечают, что этот фактор может показаться на первый взгляд очевидным. Но в реальности чаще всего не так. Разделение радостей повседневной жизни действительно способствует стабильности и счастью в отношениях.

И преодолеть трудности можно — вместе посмеявшись. Смех — это и есть тот самый удивительный секрет счастливых отношений, который хотят знать все люди на земле.

Были изучены жизни супружеских пар среднего и старшего возраста. И во время исследования психологи сосредоточились на общих преимуществах, связанных с умением управлять эмоциями.

Эта способность называется «эмоциональная регуляция» — именно она связана с умением чувствовать себя лучше, когда не все хорошо.

И смех является важным компонентом «эмоциональной регуляции». Вы никогда не задумывались, что чувство юмора, умение пошутить даже в трагических ситуациях, сильно помогает сохранить расположение духа и не опустить руки?

Кстати, если присмотреться к отношениям пар, у которых не все гладко, можно быстро заметить — они не смеются вместе, не разговаривают взглядами с искоркой, не переглядываются как заговорщики.