Ученые нашли способ предсказать продолжительность жизни человека

Количество вредоносных бактерий в кишечнике сказывается на качестве и продолжительности жизни. По анализу кишечника, говорят ученые, можно предсказать риск смерти человека.

Эксперты Университета Турку, Финлядния, заявляют, что предсказать риск смерти человека можно больше чем за десять лет. Для этого нужен только анализ состава микрофлоры кишечника.

Об этом пишет NewAtlas.

Свои выводы исследователи основывают на анализе образцов кала, отобранных еще в 2002 году и 15-летнем наблюдении за теми, у кого был взят анализ. Ученые обнаружили связь между микробами из семейства энтеробактерий и повышенным риском смерти от гастроэнтерологических и респираторных причин.

Данные, использованные в этом исследовании, впервые делают возможным изучение долгосрочного влияния на здоровье микробиоты кишечника человека на уровне населения, сказал Теему Нииранен, один из авторов исследования.

Эксперты отмечают, что для окончательного установления связи между продолжительностью жизни человека и бактериями в кишечнике, необходимо провести дополнительные исследования. Тем не менее, как подчеркивают они, это первое исследование, которое указывает на связь состава микробиоты с продолжительностью жизни.

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