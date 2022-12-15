Ученые нашли связь между смехом и здоровьем в старости

В университете Нагоя в Японии ученые смогли доказать связь между смехом и здоровьем в пожилом возрасте.

Об этом говорится в заявлении руководителя группы исследователей Кэндзи Такэути.

В течение трех лет специалисты наблюдали за 14 233 людьми в возрасте старше 65 лет. Испытуемых разделили на четыре группы в зависимости от частоты смеха в полный голос.

Оказалось, что неспособность двигаться и самостоятельно обслуживать себя в старости возрастает в 1,4 раза у тех, кто мало смеется, по сравнению с теми, кто смеется почти каждый день в полный голос.

Специалисты отмечают, что подобную связь ученые выявлены впервые. Кэндзи Такэути предполагает, что это связано с повышением иммунитета. Ученые подчеркнул, что есть данные, подтверждающие положительное влияние смеха на иммунные функции и стимулирование кровообращения.

Ученые подчеркнули, что связь между частотой смеха и возрастом смерти, установить не удалось.

Ранее Курсор рассказывал про продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.