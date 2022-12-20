Ученые назвали неожиданное решение климатических проблем

Исследователи назвали морских млекопитающих, которые способны поглотить столько углерода, сколько весят сами.

Морской биолог Юго-восточного университета Аляски Хайди Пирсон вместе с коллегами проанализировал научную литературу и выяснил, что морские млекопитающие оказывают большое влияние на углеродный цикл.

Об этом пишет Sciencealert.

Исследователи знали, что криль, который служит основным источником корма для китов, имеет свойство поглощать СО2. Согласно отчету, опубликованному Коалицией Антарктики и Южного океана, каждый год антарктический криль потребляет около 0,26 процента годовых выбросов антропогенного CO2.

Киты съедают ежедневно до 4 процентов от собственной массы. Это значит, что за свою долгую жизнь — а живут некоторые особи до 200 лет — они могут поглотить столько углерода, сколько весят сами.

При этом парниковый газ не исчезает насовсем, он отправляется в глубины океана вместе с экскрементами животных.

Согласно выводам американских исследователей, киты способны переработать до 0.5 килотонны СО2 в год. Это значительная цифра, но до начала китобойного промысла, когда популяция этих животных была на 80процентов больше, им удавалось переработать около 140 килотонн ежегодно.

Тем не менее Пирсон и ее коллеги отмечают, что защита морских млекопитающих могла бы стать неплохим подспорьем в деле борьбы против изменения климата.

«Восстановление китов важно с точки зрения долгосрочного самоподдерживающегося регулирования количества углерода в океане, — заключают авторы. — По-настоящему роль больших китов (и других организмов) в сокращении выбросов углекислого газа будет видно только в случае введения надежных мер по сохранению популяции», — говорят ученые.

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