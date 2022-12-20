К концу века на Земле вымрет более четверти видов живых существ — исследование

На планете началось шестое массовое вымирание, и виновны в этом сами люди.

По расчетам суперкомпьютера, на Земле уже началось шестое массовое вымирание. Эксперты говорят, оно будет страшнее, чем когда вымерли динозавры. Так, уже к 2100 году более 25% всех живых видов, которые существуют на планете сегодня, вымрут.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Новое исследование о массовом вымирании возглавили Джованни Строн (ученый из Европейской комиссии) и Кори Брэдшоу (профессор из австралийского университета Флиндрес). Они с командой создали «виртуальную Землю» со всем ее биоразнообразием и катаклизмами.

В базу данных компьютера было внесено более 15 тысяч пищевых цепочек. Это нужно для установления взаимосвязи меж видами. Вышла настоящая интерактивная карта нашей планеты. Результаты такой работы оказались более чем печальными для человечества. Если верить компьютеру, а машины ошибаются очень редко, началось шестое массовое вымирание.

Виновны в этом сами люди. Они не берегут планету, загрязняют ее, ведут войны. Из-за такой человеческой деятельности климат изменяется и приводит к вымиранию целых видов. Компьютерная модель показала, что уже через 28 лет исчезнут 10% всех представителей фауны и флоры. А к 2100 году этот показатель увеличится до 27%.

Брэдшоу утверждает, что подрастающее сейчас поколение детей станет свидетелем страшной катастрофы. На их глазах вымрут слоны и коалы, разные насекомые, исчезнут такие растения, как орхидеи. Уже сегодня более 42 тысяч биологических видов находятся под угрозой исчезновения. Вернуть процессы вспять невозможно.

Эксперты считают, что предыдущие модели вымирания были неточными. В них не учитывался один серьезный момент, который называется «общее вымирание». Например, когда исчезает какой-то вид зверей, то и питающийся этой добычей хищник соответственно погибает тоже. Так могут исчезать целые цепочки.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили интересный факт о первом массовом вымирании на Земле.

Также Курсор писал, что ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет.