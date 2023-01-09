Ученые назвали привычку, которая может привести к бедности и депрессии

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни отмечал у себя это качество.

Исследователи из Стокгольмского университета (Швеция) считают, что прокрастинация может ухудшить сон и финансовое положение, а также навредить здоровью.

Об этом пишет jamanetwork.

Ученые выбрали студентов из восьми университетов, изучающих все, от социальных наук и технологий до экономики и медицины. Исследование 3500 шведских студентов показало, что те, кто регулярно откладывает дела, имеют повышенный риск плохого сна, отсутствия физических упражнений и финансовых затруднений.

Эксперты считают, что это связано с тем, что, хотя у большинства людей есть склонность прокрастинировать, или немного откладывать дела на потом, для других это их «общая предрасположенность», которая может повлиять на их успехи в жизни.

Они обнаружили, что при каждом увеличении показателя прокрастинации на единицу люди на 13 процентов более склонны к депрессии. Те, кто был склонен к прокрастинации, также на 15 процентов чаще страдали от экономических трудностей и реже занимались спортом или хорошо спали.

Авторы заключают: «Это говорит о том, что прокрастинация связана с последующими проблемами психического здоровья, инвалидизирующей болью, нездоровым образом жизни и ухудшением психосоциальных факторов здоровья».

«Курсор» писал ранее, что каждый по-разному проводит выходные и планирует досуг, но как оказалось, в некоторых случаях, отдых может навредить эмоциональному здоровью. Некоторые люди из-за того, что их выходные проходят непродуктивно, начинают расстраиваться и испытывают стресс, а это серьезно отражается на их эмоциональном состоянии.