Ученые назвали продукт, который может спровоцировать инсульт

Исследование экспертов из Университета Сорбонна Париж-Норд, в котором приняли участие 103 000 взрослых французов, показало, что искусственные подсластители связаны с повышенным риском сердечных заболеваний.

Об этом пишет The Guardian.

По словам исследователей, такие продукты не должны рассматриваться как здоровая и безопасная альтернатива сахару. По их словам, вредное воздействие добавленных сахаров на многочисленные хронические заболевания давно установлено, что привело к тому, что пищевые компании начали использовать искусственные подсластители. Однако в последние годы их использование стало предметом повышенного внимания, хотя результаты исследований разделились относительно их роли в различных заболеваниях.

Теперь результаты крупномасштабного проспективного когортного исследования предполагают потенциальную прямую связь между более высоким потреблением искусственных подсластителей и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные в ходе исследований результаты показывают, что искусственные подсластители могут представлять собой модифицируемый фактор риска для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Конкретный тип подсластителя — аспартам — связан с увеличением риска цереброваскулярных событий на 17%, в то время как ацесульфам калия и сукралоза связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца.

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