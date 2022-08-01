Ученые назвали продукты, которые мешают достичь долголетия

Ученые провели исследование и выяснили, что люди-долгожители обычно не употребляют некоторые продукты. В частности, вредные продукты могут вызывать опасные болезни и тем самым сократить жизнь.

Ученый Дэн Бюттнер пришел к выводу, что долгожители не едят или употребляют в очень ограниченном количестве некоторые продукты.

От какой еды стоит отказаться, сообщает Goop.

Прежде всего, стоит помнить, что продукты, принадлежащие фастфуд-кухне, мешают достичь долголетия. Все потому, что они жареные, насыщенные калориями, жиром или трансжирами, усилителями вкуса блюда.

Следствием постоянного поедания такой пищи может стать повышенное давление и высокий холестерин в крови, а также лишний вес, с которым тесно связаны болезни сердца и рак.

Обработанные продукты, содержащие добавленный сахар и высокую концентрацию углеводов, способствуют ожирению и болезням, которые мешают достичь долголетия (например, диабета). Ученые советуют употреблять сахар объемом, не превышающим 28 граммов в день.

Переработанное мясо также сокращает вашу жизнь. Продукты из него содержат в большом количестве соль и консерванты. Регулярное поедание может стать причиной того, что появится ишемическая болезнь сердца, которая является предшественником инфаркта.

Долгожители не пьют в повседневной жизни газированные напитки. Регулярное употребление сладких газированных напитков может вызвать риск развития заболеваний сердца, диабета второго типа, ожирения, заметно сокращающих продолжительность жизни.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.