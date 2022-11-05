Ученые назвали растение, защищающее от болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Южной Флориды в ходе исследований выяснили, что употребление базилика способно замедлить снижение когнитивных функций, в частности предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает издание Science Daily.

Исследователи обнаружили в листьях растения естественное соединение фенхола, которое замедляет снижение когнитивных функций. Этот эффект связан с механизмами его восприятия микробиомом кишечника.

Для этого было изучено взаимодействие на молекулярном уровне между мозгом и кишечником. Ученые уверены в том, что фенхол способен снижать уровень нейротоксичности мозга.

Как говорится в статье ученых, это растение, по их мнению, лучше стимулирует определенный рецептор, который и снижает нейротоксичность мозга. Чтобы открыть лечебные свойства фенхола, исследователи проверили 144 тысячи природных соединений.

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