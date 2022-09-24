Ученые назвали самую горячую точку в человеческом теле

Ни для кого не секрет, что температура человеческого тела разнится в разных его частях, а парижским ученым из исследовательского университета удалось определить наиболее горячую точку в организме.

Путем многочисленных исследований человеческого организма, ученым из Парижского университета удалось прийти к необычным выводам. Оказалось, что наиболее горячие точки в теле скрываются не на поверхности, а внутри человека.

Об этом пишет rsute.

Этими участками оказались митохондрии, которые присутствуют во всех клетках организма.

Температура в митохондриях значительно выше, чем в каких-либо других участках, это прежде всего обусловлено высоким содержанием глюкозы и других питательных веществ, которые в процессе расщепления вырабатывают энергию, что расходуется организмом на процессы жизнедеятельности.

Температура в митохондриях, как показали исследования, достигает до 50 градусов, при этом никак не отражаясь на общем показателей температуры клеток и тела человека. Митохондрии окружены специальной оболочкой, которая не позволяет меняться температуре внутри клетки.

Данное открытие, как объясняют генетики, стало важным шагом в науке, так как информация о специфике работы клеток в организме человека может дать необходимые инструменты для изучения природы раковых заболеваний и поиска методы борьбы с ними.

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