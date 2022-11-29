Ученые обнаружили паразита, который провоцирует агрессивность у животных

Биологи из проекта «Йеллоустонский волк» наблюдали за поведением волков и выяснили, что паразиты, заражая волков, делают с ними нечто странное.

Исследователи выявили в крови волков следы крошечного паразита, который вызывает у животных необузданность и склонность к агрессии.

Этот паразит, вызывающий токсоплазмоз, поражает почти всех теплокровных животных, пишет Science Alert.

Токсоплазмоз, в основном, известен владельцам котов. Действительно, паразит способен воспроизводиться лишь в телах кошачьих. Однако ученые выяснили, что токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii) оказывают большее влияние на экосистемы и поведение животных больше, чем мы могли бы предположить ранее.

В дикой природе сложно изучить проявления этой инфекции, но биологи из проекта «Йеллоустонский волк» под руководством Коннора Мейера и Киры Кэссиди 26 лет наблюдали за поведением волков, брали анализы их крови, более 200 опытов, и выяснили, что паразиты, заражая волков, делают с ними нечто странное.

Исследователи обнаружили, что зараженные волки намного сильнее склонны к риску, и в 11 раз чаще перемещали свои стаи ближе к опасным местам, в частности к их врагам — пумам. Также зараженные самцы вдвое чаще покидали свою стаю в течение полугода в сравнении с более типичным для неинфицированных 21 месяцев.

Исследователи полагают, что заражение вожаков стаи токсопламозом будет иметь несколько существенных последствий для стаи. Во-первых, передача паразита может стать врожденной — от матери к потомству. Во-вторых, поведение вожака стаи отразится на поведении всех волков.

Биологи уверены, что результаты их исследования проливают свет на влияние этих крохотных паразитов на динамику целой экосистемы, а также свидетельствует о том, что они все еще являются малоизученными.

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