Ученые обнаружили тепловую аномалию в египетских пирамидах

Ученые столкнулись с необъяснимой тепловой аномалией в пирамидах. Так, специальные тепловые камеры зафиксировали повышенные значения температуры в трех соседних камнях в основании Великой пирамиды Хеопса (известной также как Пирамида Хуфу).

Об этом пишет ВВС.

Причиной аномалии, по предварительным данным специалистов, могут быть пустоты и внутренние воздушные потоки в пирамиде. Кроме того, приборы могли зарегистрировать повышенную температуру, если материал изученных камней отличается от окружающего их фундамента. Эти предположения уже вдохновили экспертов на поиски новых камер и тайников внутри пирамид.

Обнаружить аномалию эксперты смогли с помощью метода инфракрасной термографии. Тепловые камеры использовали утром во время восхода солнца, когда солнечные лучи нагревают камни пирамид, и вечером, когда камни начинают охлаждаться. Особенно сильное отклонение от нормы зафиксировано в восточной стороне пирамиды.

В первом ряду основания пирамиды все камни одинаковые, но стоило ученым подняться выше — и они нашли три необычных блока. Также температурная аномалия зафиксирована в верхней половине пирамиды, объяснил глава Министерства древностей Египта Мамду аль-Дамати.

В настоящее время ученые продолжают изучение пирамид в рамках научного проекта, который продлится до конца следующего года.

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