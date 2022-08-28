Ученые раскрыли историю «колыбели западной цивилизации»

На протяжении тысячелетий люди жили, работали и создавали города в районе, называемом «Южная дуга», охватывающем юго-восточную Европу и Западную Азию, который считается «колыбелью западной цивилизации». Теперь ученые создали сложную хронологию истории населения области от самых ранних сельскохозяйственных культур до постсредневековых времен благодаря секвенированию древней ДНК 777 человек.

Благодаря археологии, палеобиологии и секвенированию ДНК можно создать более точные исторические временные рамки. Группа ученых опубликовала три исследования с подробным описанием результатов в журнале Science.

Команда исследовала останки древней ДНК 777 человек, чтобы построить геномную историю от неолита (~ 10 000 г. до н.э.) до османского периода (~ 1700 г. н.э.). Это задача, которая всего несколько десятилетий назад считалась бы невыполнимой.

«Лингвистика уже дала нам ключ к разгадке того, что люди Анатолии и Европы были связаны языком, но теперь мы можем впервые получить почти полную картину того, как это произошло. По мере того, как люди распространялись с высокогорья Западной Азии, вокруг гор Кавказа как в Анатолию на западе, так и в степи на север, а затем из степей вниз на Балканы и обратно в Армению. Каждый известный индоевропейский язык теперь может быть связан через цепочку миграций с общим источником около 6000 лет назад», — отметил д-р Иосиф Лазаридис, первый автор трех статей.

Неудивительно, что из огромного количества данных, полученных в результате этого исследования, вышло три публикации.

В первом исследовании (под названием «Генетическая история Южной дуги: мост между Западной Азией и Европой») рассматривались наборы данных с 5 000 по 1 000 год до н.э. Это исследование обнаружило большой генетический обмен между Евразийской степью и Южной дугой. Оно также дает представление о скотоводах степи и возможном происхождении индоевропейского языка.

Во втором исследовании (озаглавленном: «Древняя ДНК из Месопотамии свидетельствует о различных миграциях догончарного и гончарного неолита в Анатолию») изучалась древняя ДНК из эпицентра неолитической революции, предполагая, что неолитическая Анатолия может быть связана с миграцией из центра Плодородного полумесяца в два этапа.

Третье исследование (названное: «Генетическое исследование древней и средневековой истории Южной Европы и Западной Азии») рассматривало такие популяции, как римляне, урарты и микенцы, которые ранее не были хорошо изучены.

«Теперь у нас есть основа для изучения происхождения людей Южной Арки во времени. Генетические данные показывают закономерность миграции и смешения, но это необходимо объяснить: почему люди двигались и почему некоторые из их языков стали такими успешными?», — сказала Лазаридис.

Однако следует с осторожностью относиться к тому, что, несмотря на то, что был получен поразительный набор данных, всегда существуют проблемы и ограничения интерпретации.

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