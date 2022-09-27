Ученые объяснили, как человеческий мозг сохраняет воспоминания

Дон Арнольд из Университета Южной Калифорнии рассказал, чтобы сохранить наши воспоминания, мозг постоянно меняется с каждой новой полученной информацией.

Память – это способ отразить окружающий нас мир путем усвоения, сохранения и применения полученного опыта в будущем. Она является одним из строительных блоков мозга. Исследователи решили выяснить, как же ему удается сохранять наши воспоминания.

Об этом сообщает Live Science.

По словам Дона Арнольда из Университета Южной Калифорнии, чтобы сохранить воспоминания, мозг постоянно меняется с каждой новой полученной информацией. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных контактов между клетками мозга – нейронами. Они постоянно общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему. Изменение электрического заряда одной клетки вызывает выход химических веществ, нейротрансмиттеров, через синапсы. Затем нейротрансмиттеры поглощаются нейроном на другой стороне синапса, где они вызывают электрические изменения в этой клетке.

«Все воспоминания кодируются в цепи нейронов, а синапсы нужны для того, чтобы эти воспоминания никуда не делись и в нужный момент были получены. Когда мозг получает новое воспоминание, цепь нейронов меняется и происходит кодирование новой информации», — говорит Арнольд.

Когда один нейрон постоянно стимулирует другой нейрон, то их связь укрепляется, а это означает, что с течением времени им становится все легче и легче стимулировать друг друга. То есть, на самом базовом уровне мозг может хранить воспоминания, укрепляя связи между цепями нейронов.

Человеческие воспоминания хранятся в нескольких частях мозга. Самой важной из них является гиппокамп. В этой части мозга происходит первоначальное формирование памяти, а также она играет ключевую роль в переносе воспоминаний из кратковременного хранилища в долговременное.

Эксперт отметил, что эмоции также являются важным компонентом для формирования памяти. Причем как позитивные, так и негативные. Очень сильные эмоции с помощью химических реакций в мозге также могут усилить нейронные связи, необходимые для формирования воспоминаний.

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.