Ученые объяснили, почему некоторых людей комары кусают чаще

Все люди пахнут по-разному, но есть запахи, которые связаны с определенным химическими веществами, и они действительно притягивают комаров сильнее, чем другие. Если таким запахом обладает человек, то он гарантированно попадает в список самых любимых объектов для укусов комаров.

Об этом пишет The Guardian.

По словам Лесли Воссхолл из Рокфеллеровского университета, Нью-Йорк (США) на коже некоторых людей имеется высокий уровень определенных кислот. Эти вещества являются природным увлажнителем для кожи, но у каждого человека этих веществ имеется разное количество. Бактерии, которые живут на коже человека, поглощают эти кислоты и выделяют определенный запах. Чем больше этих кислот, тем сильнее запах.

Именно на этот запах и летят комары, которые кусают чаще тех людей, потому что их запах сильнее. Избавиться от этих веществ нельзя, ведь таким образом можно навредить коже, поэтому получается, что человек навсегда остается настоящим магнитом для комаров.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые использовали данные, которые они получили с помощью более 60 участников эксперимента. Ученые с помощью специального покрытия, которое впитывало запахи людей, смогли собрать необходимую коллекцию запахов для исследования.

«Курсор» писал ранее, что исследователи изменили гены комара Anopheles gambiae, являющихся основными переносчиками малярии в Африке. Они полагают, что благодаря этому можно эффективно бороться против этой болезни.