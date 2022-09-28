Ученые создали ГМО-комаров, которые уничтожают малярию

Исследователи изменили гены комара Anopheles gambiae, являющихся основными переносчиками малярии в Африке. Они полагают, что благодаря этому можно эффективно бороться против этой болезни.

Примерно 50% всего населения нашей планеты проживает в местах обитания малярийных комаров. Каждый год малярия настигает миллионы, среди которых умирают тысячи людей. Однако, новое научное решение может исправить эту ситуацию.

Об этом сообщает Science Direct.

Известно, что малярия передается от человека к человеку через укусы комара. Для этого должно пройти развитие в кишечнике комара малярийного плазмодия, возбудителя болезни, и его проникновение слюнные железы насекомого, после чего он начинает представлять опасность для человека. Лишь 1/10 комаров может прожить необходимый срок для того, чтобы плазмодий оказался в его слюнных железах.

В рамках нового исследования британские специалисты предприняли попытку еще больше снизить их количество. Это крайне актуально, потому что лишь прошлом году малярию зафиксировали у более чем 241 миллиона человек. 627 тысяч людей умерли, среди которых преимущество дети до 5-летного возраста из Африки и к югу от Сахары. За последние 7 лет ученые не достигли значительно прогресса в борьбе с этой болезнью, потому что ее переносчики, малярийные комары и паразиты, приобрели устойчивость к инсектицидам и медицинским препаратам, а также произошло резкое снижение финансирования научных разработок.

Чтобы исправить эту ситуацию, ученые решили модифицировать гены комаров Anopheles gambiae, являющихся основными переносчиками малярии в Африке. Они внесли изменения в пищеварительный процесс ради производства в кишечниках комаров двух особых молекул, известных как антимикробные пептиды. Влияние пептидов «противомалярийных» комаров приводит к измененному обмену веществ, сокращению продолжительности жизни насекомого и к ухудшению способности к передаче малярийного паразита.

Помимо этого, они разработали процесс скрещивания ГМО-комаров и диких насекомых. Для этого исследователи разработали два штамма, где первый передает антимикробные пептиды, а во втором содержится генный драйв. Этот механизм увеличивает вероятность наследования тех или иных генов до 50%, вне зависимости от влияния отбора.

Проведение первых испытаний увенчалось хорошими результатами, но исследователям нужно еще несколько лет для полевых исследования. Они хотят проанализировать эффективность модифицированных комаров в условиях, которые приближены к природным.

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