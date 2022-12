Ученые сделали важное заявление о связи мигрени и алкоголя

Алкоголь, особенно в больших количествах, разрушительно действует на организм, в частности считается, что из-за него повышается риск развития мигрени. Но ученые в ходе нового исследования опровергли это утверждение.

Результаты их работы опубликованы в The Journal of Head and Face.

Эксперты из Curelator Inc. отметили, что разовое употребление алкоголя не повышает риск появления мигрени в течение 48 часов. Такие выводы ученые сделали, основываясь на данные почти 500 жителей англоговорящих стран. Всего они сообщили о почти шести тысячах приступов мигрени, которые произошли примерно за 90 дней.

Исследователи оценили, связано ли употребление спиртных напитков с приступами мигрени, появляющейся спустя два дня. Сделав поправку на пол, возраст и среднее потребление алкоголя в неделю, эксперты не нашли значимой связи между употреблением алкоголя и мигренями в течение 48 часов. Однако влияние приема алкоголя в первый день имелось, хоть и было незначительным: выпивка повышала риск мигрени на несколько процентов.

