Назван новый вред алкоголя

Есть мнение, что небольшое количество алкоголя позитивно влияет на здоровье, но это не так.

Ученые в рамках нового исследования установили, что алкоголь после употребления почти мгновенно может провоцировать мерцательную аритмию.

Об этом сообщает АСС.

К экспериментам привлекли 100 пациентов, средний возраст которых составил 64 года. Они имели мерцательную аритмию, но нарушение ритма характеризовалось непостоянным характером.

Испытуемые носили кардиомониторы, которые фиксировали их сердечный ритм. Участников попросили активировать этот прибор перед тем, как они пили алкогольные напитки. Уровень алкоголя в их крови на постоянной основе контролировал сенсор.

Оказалось, что есть связь даже между одним стаканом вина/пива и увеличением риска приступа мерцательной аритмии вдвое в течение 4-х часов после употребления. Если принять 2+ порций алкоголя, где одна порция эквивалентна 10 граммам чистого спирта, то риск увеличивается втрое.

За месяц экспериментов мерцательную аритмию исследователи зафиксировали у 56 подопытных. Ученые установили, что если увеличивать концентрацию алкоголя в крови на каждые 0,1%, то увеличивается риск приступа на 40% на 12 часов. В случае средней концентрации алкоголя в крови риск аритмии тоже повышается.

По словам соавтора исследования и профессора Грегори Маркуса, существует мнение, что небольшое количество алкоголя позитивно влияет на сердце, но у него нет научных данных, которые подтверждают это.

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