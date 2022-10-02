Ученые оценили способность подвариантов «Омикрона» уклоняться от антител против COVID-19

«Омикрон»-вариант COVID-19 имеет способность лучше уклоняться от антител. Ученые все больше внимания уделяют вариантам BA.2.75.2, BF.7 (также известным как BA.5.2.1.7) и BQ.1.1.

Чиновники здравоохранения во всем мире работают над подготовкой к возможному увеличению числа коронавирусных инфекций осенью и зимой.

Результаты новых исследований опубликованы 2 октября в biorxiv.

В мире обнаруживаются десятки подвариантов, но многим из них, вероятно, не удастся захватить контроль над другими вариантами. Все же три подварианта, на которых в последние недели стали обращать все больше внимания многие ученые: BA.2.75.2, BF.7 и BQ.1.1.

Два предварительных эксперимента показали, что BA.2.75.2 имеет три дополнительные мутации по сравнению с BA.2.75. Эксперты предупредили, что за вариантом нужно внимательно следить.

Авторы одного из исследований пишут, что «такое быстрое и одновременное появление вариантов с огромными преимуществами беспрецедентно». Иммунолог Юньлун Ричард Цао назвал BA.2.75.2 и BQ.1.1 самыми протестированными конвергентными вариантами, уклоняющимися от антител, намного превосходящими BA.5 и приближающимися к уровню SARS-CoV-1. (SARS-CoV-1 — это исходный вирус SARS, вызвавший вспышку в начале 2000-х годов)

В результат наблюдения отмечается, что новые варианты могут избежать большинства нейтрализующих антител. Подобный аспект способен затруднить нейтрализацию вируса организмом пациента и может привести к более серьезным симптомам.

Второе исследование показало, что нейтрализация BA.2.75.2 антителами была значительно ниже в образцах, взятых в Стокгольме, чем в случае всех других протестированных вариантов, включая BA.5. Авторы отметили, что их результаты свидетельствуют о том, что вариант эффективно уклоняется от текущего иммунитета в популяции.

Ранее «Курсор» сообщал, что новое антитело может нейтрализовать все известные варианты COVID-19.