Новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19

Исследователи из Гарварда считают, что они нашли именно это — единственное антитело, которое нейтрализует все известные варианты SARS-CoV-2 в своих лабораторных тестах. Антитело может быть использовано в рамках существующих стратегий вакцинации, чтобы окончательно положить конец постоянному циклу, если результаты будут хорошо перенесены в испытания на людях.

Результаты были опубликованы в журнале Science Immunology.

«Мы надеемся, что это антитело окажется столь же эффективным у пациентов, как это было до сих пор в доклинических оценках», — сказал Фредерик Альт, профессор педиатрии HMS Charles A. Janeway в Бостонской детской больнице и старший исследователь исследования.

«Если это произойдет, это может обеспечить новое лекарство, а также внести вклад в новые стратегии вакцин», — отметил он.

Чтобы создать антитело широкого спектра в нескольких вариантах, исследователи обратились к мышиным моделям, которые ранее были созданы для исследований ВИЧ. Эти мыши были превращены в модели нашей собственной иммунной системы, идентифицирующие чужеродные патогены и проходящие те же самые методы проб и ошибок, чтобы создать антитела, которые их нейтрализуют. Таким образом, мыши, по сути, представляют собой мини-машины, которые могут эффективно производить новые антитела для использования в терапии.

При воздействии исходного штамма SARS-CoV-2, впервые идентифицированного в Ухане, мышиные модели создали девять различных типов антител, которые могли связываться с вирусом, хотя не все его нейтрализовали.Но дальнейшие тесты показали, что три из них были способны сильно нейтрализовать исходный штамм, но один, названный SP1-77, был еще более впечатляющим — он также мог нейтрализовать альфа-, бета-, дельта-, гамма- и, что наиболее важно, омикронные варианты.

По слова ученых, SP1-77 не действует на те же области, что и многие другие антитела, вместо этого выбирая область, которая еще не мутировала ни в одном SARS-CoV-2.

«SP1-77 связывает шиповидный белок в месте, которое до сих пор не подвергалось мутациям ни в одном варианте, и нейтрализует эти варианты с помощью нового механизма. Эти свойства могут способствовать его широкой и мощной активности», — сказал Томас Кирххаузен, профессор клеточной биологии в Институте Блаватника в HMS.

Исследователи подали заявку на патент и надеются, что работа может быть произведена на коммерческой основе, как только результаты будут проверены в испытаниях на людях.

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