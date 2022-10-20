Ученые ответили, почему левши чаще страдают депрессией и психозом

Левши составляют лишь 10% населения мира, но несмотря на это небольшое количество, 40% всех случаев тяжелых психических заболеваний приходится на левшей.

Об этом пишет BGR.

Ученые не совсем уверены, почему психические заболевания чаще проявляются у левшей, однако по их мнению, это напрямую связано с тем, как устроен их мозг.

Психическое заболевание — это не то, чего стоит сильно бояться и уж тем более стигматизировать. На самом деле, большинство из нас в какой-то момент жизни страдает каким-либо психическим расстройством или заболеванием, будь то психоз или депрессия.

Но тот факт, что у левшей более высокий шанс получить более тяжелое психическое заболевание, сбивает с толку. Чтобы по-настоящему понять, почему это происходит, ученые детально изучили различия между мозгом правши и левши.

Наш мозг опирается на процесс, называемый латерализацией, процесс, происходящий в онтогенезе, посредством которого различные психические функции связываются с левым либо правым полушариями головного мозга. И некоторые ученые считают, что это также может увеличить шансы развития психических заболеваний у левшей.

Причина возникновения леворукости в мозге сводится к ряду причин. Такие вещи, как гены или даже стрессогенные факторы могут привести к «левому мозгу». Недавние исследования генетиков показали, что некоторые гены связаны с леворукостью. В результате эти гены могут также играть определенную роль в том, почему левши испытывают более тяжелые психические заболевания.

Однако пока что эта теория еще не доказана и до сих пор изучается. На самом деле могут быть и другие причины, по которым левши чаще страдают более тяжелыми психическими заболеваниями. Но на данный момент исследователи придерживаются того мнения, что некоторые из факторов стресса, которые могут вызвать леворукость, такие, как незначительное повреждение мозга или даже меньшая латерализация мозга, могут привести к более высоким шансам психических расстройств.

Но это не значит, что быть левшой плохо. На самом деле, есть ряд преимуществ, на которые могут рассчитывать левши, например, повышенное мастерство в борьбе и соревнованиях. Кроме того, некоторые исследователи говорят, что левши чаще, чем правши, становятся профессиональными спортсменами.

«Курсор» писал ранее, чем отличается депрессия у женщин и мужчин.