Ученые выяснили, чем отличается депрессия у женщин и мужчин

Большие депрессивные расстройства имеют половые различия. Ученые обнаружили изменения, которые расположены в разных частях мозга для каждого пола.

Группа ученых из Университета Лаваля провела исследование и обнаружила, почему депрессия по-разному влияет на женщин и мужчин.

Ученые также определили потенциальный биомаркер депрессии у женщин, пишет 24tv.

Отмечается, что мужчины и женщины страдают от депрессии по-разному. Так, у женщин заболевание встречается вдвое чаще. Также специалисты фиксируют различия в симптомах и реакции на антидепрессанты.

Так, канадские ученые обнаружили растворимый Р-селектин в больших концентрациях в крови самок мышей с симптомами депрессии. Они предложили использовать растворимый Р-селектин в качестве биомаркера депрессии. Его можно использовать для скрининга и диагностики этого расстройства. Кроме того, он подходит для измерения эффективности методов лечения такого состояния.

Теперь ученые планируют провести дополнительные клинические исследования среди большой группы людей, чтобы подтвердить надежность нового биомаркера.

Как сообщал Курсор, ученые провели ряд исследований влияния пищи на психическое состояние человека. В ходе экспериментов было установлено, что еда может повышать, а может и понижать настроение. Сюда не относятся кратковременные ощущения, а только длительное воздействие.

Так, в верхней строчке списка сопутствующих депрессии продуктов находятся кофе, красное мясо и сладости. Особенное внимание стоит обратить любителям этого напитка.

Подобно кофеину, сахар из сладостей постоянно воздействует на центры удовольствия в головном мозгу человека. При отсутствии привычной сахарной подпитки, сладкоежки испытываю ощущения подобные любителям кофе.

Также Курсор информировал о витамине, облегчающем симптомы депрессии. Так, наше тело нуждается в правильном количестве витамина D, чтобы нормально функционировать — как физически, так и умственно — и появляется все больше доказательств, связывающих недостаток витамина D с депрессией.