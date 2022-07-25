Ученые перечислили новые клинические симптомы обезьяньей оспы

Обезьянья оспа, которая начала быстро распространяться по всему миру, вызывает обеспокоенность медиков. В результате недавнего исследования, проведенного британскими учеными, удалось обнаружить новые клинические симптомы этого заболевания.

Об этом сообщает Medicalxpress.

Эксперты говорят, что новые симптомы помогут в диагностике и в замедлении темпов распространения инфекции. Половая близость является наиболее вероятным путем передачи в большинстве случаев обезьяньей оспы, но исследователи подчеркивают: вирус может передаваться при любом тесном физическом контакте через крупные дыхательные капли и, возможно, даже через одежду и другие поверхности.

Многие из инфицированных людей, принявших участие в исследовании, имели симптомы, которые не признаются в современных медицинских определениях обезьяньей оспы. Эти симптомы включают единичные поражения половых органов и язвы во рту или анусе.

По словам ученых, клинические симптомы сходны с симптомами инфекций, передающихся половым путем, и могут легко привести к ошибочному диагнозу. У некоторых людей анальные и оральные симптомы приводили к госпитализации людей для лечения боли и затрудненного глотания.

Исследователи подчеркивают, что на эти симптомы также важно обращать внимание, потому что неправильный диагноз может помешать в ранние сроки обнаружить болезнь и начать ее лечение.

«Курсор» писал ранее, что в ближайшее время в Израиль прибудет первая партия вакцин от обезьяньей оспы и в Минздраве рассказали, кого будут прививать в первую очередь.