В Минздраве рассказали, кого будут прививать от обезьяньей оспы

В ближайшее время в Израиль прибудет первая партия вакцин от обезьяньей оспы и в Минздраве рассказали, кого будут прививать в первую очередь.

Обезьянью оспу, которая начала быстро распространяться по всему миру, уже признали пандемией. И чтобы предотвратить случаи заражения, нужно проводить вакцинацию. В Минздраве Израиля рассказали, кто входит в приоритетную группу.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что в ближайшее время в страну привезут первую партию вакцин от обезьяньей оспы и больничные кассы начнут кампанию по вакцинации населения. На этой неделе уже будет доставлено 5 тысяч доз.

Согласно информации Минздрава, группой риска — соответственно приоритетной для ранней диагностики и вакцинации являются родившиеся после 1980 года HIV-инфицированные мужчины, и те, у кого в последние 7 месяцев были диагностированы болезни, передающиеся половым путем — сифилис, гонорея и хламидия.

Всех, у кого появились симптомы этого вида оспы — высокая температура и сыпь, а также кто был в контакте с возможным носителем оспы, призывают срочно обратиться к лечащему врачу.

Отмечается, что в Израиле зафиксированы 114 случаев заражения заболеваемостью, а в мире уже насчитывается более 6000 случаев. Большинство из них — это мужчины-гомосексуалы.

Но медики отмечают, что вирус обезьяньей оспы может передаваться при любом телесном контакте, а не только во время секса.

«Курсор» писал ранее, что вирус оспы обезьян, вызвавший заболевание по всему миру, мутирует быстрее, чем предполагалось ранее.