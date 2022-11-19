Ученые подсказали, как можно «компенсировать» сидячий образ жизни

Ученые провели исследование и смогли рассчитать точное количество упражнений, которые помогут нивелировать 10 часов неподвижного сидения. Исследование основано на метаанализе девяти более ранних исследований, в которых в общей сложности приняли участие более 44 тысяч человек из разных стран мира.

Об этом сообщает Science Alert.

Анализ показывает, что риск ранней смерти увеличивается пропорционально тому, как уменьшается количество ежедневной подвижности от умеренной до интенсивной. Исследователи пришли к выводу, что у людей, которые проводят около 10 часов неподвижно, но при этом занимаются физической активностью от умеренной до интенсивной от 30 до 40 минут в день, значительно снижается риск ранней смерти.

Ученые считают, что всего 30-40 минут езды на велосипеде, быстрой ходьбы или даже работы в саду в день будет достаточно, чтобы значительно поправить свое здоровье.

По словам исследователя физической активности и здоровья населения из Сиднейского университета в Австралии, Эммануэля Стаматакиса, на пользу пойдет любая физическая активность и в любом объеме — всегда лучше что-то делать, чем не делать ничего.

«Курсор» писал ранее, что бег является одним из самых популярных видов физической активности, которая приносит здоровью неоценимую пользу, в частности сердечно-сосудистой системе.