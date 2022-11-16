Врач рассказала про пользу бега для сердечно-сосудистой системы

Бег является одним из самых популярных видов физической активности, которая приносит здоровью неоценимую пользу, в частности сердечно-сосудистой системе.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, регулярные занятия бегом снижают артериальное давление и «вредный» уровень холестерина. Бег по 30 минут несколько раз в неделю помогает снизить липопротеиды низкой плотности, а также нормализует показатель давления.

Также этот вид физической активности помогает поддерживать здоровый вес. Регулярные занятия бегом укрепляют мышцы, улучшают внешний вид тела и помогают быстро улучшить свою физическую форму.

Врач отмечает, что бег минимизирует нагрузку на сердце. Человек, занимающийся спортом имеет более сильное сердце и у него обычно меньшая частота пульса в состоянии покоя. В результате орган может справиться с перекачкой большего количества крови.

«Курсор» писал ранее, что многие люди по разным причинам могут вогнать в себя в депрессию, но вот избавиться от нее бывает непросто. Часто можно услышать советы, что занятия бегом помогают справиться с этим состоянием, но так ли это?

Еще мы писали, что исследователи из Университета Цукубы показывают, что повышенная активация билатеральной префронтальной коры головного мозга сопровождает улучшение настроения и когнитивных функций уже после непродолжительного бега средней интенсивности.