Ученые подтвердили происхождение Омикрона от животных

Американские исследователи обнаружили новые доказательства происхождения штамма коронавируса Омикрон от животных.

Об этом пишет MedicalExpress.

Как говорится в новом исследовании Медицинской школы Университета Миннесоты, несколько мутаций штамма приспособлены к рецепторам мышей и несовместимы с рецепторами людей. Это говорит о том, что вирус мог сначала передаваться между другими видами животных, а затем уже к человеку.

Кроме того, эти данные являются эволюционными следами, оставленными вирусом во время его передачи от одного вида животных к другому, уверяют животные. Один из авторов исследования доктор Фан Ли утверждает, что детальный подход структурной биологии успешно восстановил эти тонкие, но уникальные эволюционные следы.

Он добавил, что результаты также свидетельствуют о том, что эпидемическое наблюдение за животными может быть важным для предотвращения появления новых вариантов COVID-19 в будущем.

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