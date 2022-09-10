Ученые предупредили, что к Земле несется 94-метровый астероид

Это 94-метровый астероид из группы Аполлона, скорость движения которого составляет около 36 720 км в час.

Ожидается, что в понедельник, 12 сентября, на расстоянии в 6,7 млн ​​километров от Земли пролетит астероид 2008 RW. Диаметр космического тела составляет около 94 метров, а скорость около 36 720 км в час. Соответствующими сведениями поделилась Лаборатория реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса NASA (JPL).

Об этом пишет «Лента».

Впервые это космическое тело было обнаружено 8 сентября 2008 года. Известно, что астероид принадлежит к группе Аполлона – астероидам, которые пересекают орбиту Земли. Свое название группа получила в честь открытого в 1862 году астероида Аполлон.

Ученые уверяют, что жителям Земли беспокоиться не стоит, поскольку астероид 2008 RW не представляет собой угрозу для планеты — его диаметр не превышает 150 метров, хотя он и приблизится на расстояние менее 7,5 млн километров. Однако для определения «потенциально опасного» он должен отвечать обоим параметрам.

Ранее «Курсор» писал о том, что сверхзвуковой астероид пролетит мимо Земли в 10 раз быстрее пули. Речь идет о небольшом, максимум 36 метров в ширину (половину размаха крыльев Боинга-767) астероиде 2022 QC7.