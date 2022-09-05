Сверхзвуковой астероид пролетит мимо Земли в 10 раз быстрее пули — NASA

По данным системы отслеживания астероидов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), небольшой сверхзвуковой астероид, летящий со скоростью, в 10 раз превышающей скорость пули, должен пролететь мимо Земли во вторник, 6 сентября.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным Центра изучения объектов, сближающихся с Землей, астероид получил обозначение 2022 QC7, и он относительно небольшой — его ширина колеблется от 16 до 36 метров. Для сравнения, 36 метров — это примерно половина размаха крыльев реактивного самолета Boeing 767.

«Но астероид приближается к Земле со скоростью около 9,10 км в секунду, или 32 760 км в час. Для сравнения, это примерно в 10 раз быстрее средней винтовочной пули НАТО калибра 5,56 x 45 мм и примерно в 27 раз выше скорость звука», — пишет издание.

В то же время, как говорится в материале, у астероида 2022 QC7 практически нет шансов столкнуться с Землей, и он должен пройти на расстоянии более 4,6 миллиона километров.

«Учитывая, что Луна вращается вокруг Земли на среднем расстоянии 384 тысячи километров, это намного дальше, хотя и не слишком далеко в космических масштабах. Однако даже если астероиду 2022 QC7 и удастся столкнуться с Землей, это мало что изменит», — говорится в материале.

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