Ученые предупредили о последствиях таяния крупнейшего в мире ледника

Ученые из Даремского университета Великобритании спрогнозировали, каким может быть уровень мирового океана спустя несколько веков при сохранении парниковых выбросов на высоком уровне.

Об этом сообщает France24.

Исследователи считают, что если глобальные выбросы парниковых газов останутся высокими, таяние ледникового покрова Восточной Антарктиды может вызвать повышение уровня мирового океана почти на полметра к 2100 году, на 1-3 метра к 2300 году и на 2-5 метров к 2500 году.

Исследователи отметили, что таяние Восточно-Антарктического ледника будет оказывать значительно большее влияние на уровень мирового океана, чем таяние ледовых покровов Гренландии или Западной Антарктики.

Как отметил один из авторов исследования Крис Стоукс, этот ледяной покров является самым большим на планете, он включает в себя массу воды, эквивалентную 52-м метрам уровня моря. Он подчеркнул, что для всех жителей планеты крайне важно не допустить его таяния, так как это обернется огромной катастрофой.

Ученый также выразил уверенность, что выполнение условий Парижского климатического соглашения должно помочь избежать худших сценариев.

«Курсор» писал ранее, что птицы, которые обитают на европейском континенте, начинают терять свой окрас и становятся более блеклыми, и виной всему глобальное изменение климата.