Ученые предупредили: Омикрон может вызвать волну COVID-19 этой осенью

Последние зимы были для человечества очень непростыми. В 2020 года ковид распространился по всему миру и вызвал множество смертей, после чего мы сталкивались с новым штаммами вируса, которые усугубляли ситуацию. Никто не знает, что произойдет во время очередной зимы эпохи пандемии. Но уже сегодня есть тревожные признаки того, что мы можем столкнуться с очередной волной инфекций и смертей.

Об этом пишет ScienceNews.

Ученые говорят, что сейчас, когда в европейских странах, а также в США, температура падает, пандемия может напомнить о себе с новой силой. Все больше людей собирается в помещениях, где коронавирус имеет больше шансов распространиться.

В этом году прогнозируют также много новых видов штамма Омикрон. Конечно, большинство людей перенесли вирус, прошли вакцинацию и получили бустеры. Но за последний год Омикрон получил уже несколько мутаций, помогающих вирусу скрываться от нашей иммунной системы. Летом версия под названием BA.5 стала доминирующей, вытеснив своих родственников BA.2 и BA.2.12.1. В настоящее время исследователи следят за новой версией вируса и опасаются, что он вскоре может распространиться сразу на нескольких континентах.

Также мы писали, что врач рассказала, как восстановить здоровье ребенка после коронавируса. Стало известно, как восстановить здоровье ребенка после COVID-19. Об этом нам рассказала врач-педиатр Любовь Дорошко.

Еще напомним, что в ВОЗ рассказали, когда представят результаты расследования о происхождении коронавируса. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще в начале пандемии создали Научно-консультативную группу, которая занималась расследованием происхождения коронавируса. И вот уже в ближайшие недели миру представят результаты этого расследования.