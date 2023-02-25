Ученые предупреждают: Обнаружены новые ускорители глобального потепления

Ученые уже не один год заявляют о том, что необходимо предпринять срочные меры, чтобы минимизировать последствия глобального потепленния.

27 ускорителей глобального потепления, известных как усиливающие петли обратной связи, в том числе те, которые, по словам исследователей, могут быть не полностью учтены в климатических моделях, были выявлены в результате международного сотрудничества под руководством ученых Университета штата Орегон (OSU).

Они отмечают, что выводы, опубликованные в журнале One Earth, подчеркивают необходимость реагирования на климатический кризис и представляют собой дорожную карту для политиков, стремящихся предотвратить самые серьезные последствия потепления планеты.

В науке о климате усиливающиеся петли обратной связи — это ситуации, когда изменение, вызванное климатом, может запустить процесс, вызывающий еще большее потепление, что, в свою очередь, усиливает изменение. Примером может служить потепление в Арктике, ведущее к таянию морского льда, что приводит к дальнейшему потеплению, поскольку морская вода поглощает, а не отражает солнечную радиацию.

Исследованием руководили постдокторант Колледжа лесного хозяйства OSU Кристофер Вольф и выдающийся профессор Уильям Риппл, в ходе которого был изучен 41 отклик на изменение климата.

В документе содержится два призыва к действиям по «немедленному и масштабному» сокращению выбросов:

Свести к минимуму кратковременное потепление, учитывая, что «климатические бедствия» в виде лесных пожаров, прибрежных затоплений, таяния вечной мерзлоты, сильных штормов и других экстремальных погодных явлений уже происходят.

Смягчить возможные серьезные угрозы, исходящие от переломных моментов климата, которые приближаются все ближе из-за преобладания множества усиливающихся петель обратной связи. Переломный момент — это порог, после которого изменение компонента климатической системы становится самовоспроизводящимся.

По словам ученого, что уже слишком поздно полностью предотвратить ущерб от изменения климата, но если в ближайшее время будут предприняты значимые шаги, то все еще можно минимизировать вред.

Ученые говорят, что даже сравнительно небольшое потепление повысит вероятность того, что Земля пройдет различные переломные точки, что вызовет большие изменения в климатической системе планеты и потенциально усилит усиливающуюся обратную связь.

В дополнение к 27 усиливающим климатическим обратным связям ученые изучили еще семь, которые характеризуются как демпфирующие — они действуют для стабилизации климатической системы. Примером может служить удобрение двуокисью углерода, когда повышение концентрации атмосферного CO2 приводит к увеличению поглощения углерода растительностью. Последствия оставшихся семи обратных связей, включая рост атмосферной пыли и снижение стабильности океана, пока неизвестны.

Ранее Курсор писал, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию.

Также Курсор писал о том, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления.