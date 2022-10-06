Ученые приблизились к разгадке таинственного феномена дежавю

У вас когда-нибудь возникало такое странное ощущение, что вы уже сталкивались с какой-то ситуацией раньше, хотя это невозможно?

Иногда может даже показаться, что вы заново переживаете то, что уже произошло. Это явление, известное как дежавю, долгое время озадачивало философов, неврологов и писателей. Начиная с конца 1800-х годов, появилось множество теорий относительно того, что может вызвать дежавю, что по-французски означает «уже увиденное».

Люди думали, что это может быть следствием умственной дисфункции или, возможно, какой-то проблемы с мозгом. Или, может быть, это был временный сбой в нормальной работе человеческой памяти. Но до науки эта тема дошла совсем недавно.

Статья опубликована на ScienceAlert.

В начале этого тысячелетия ученый по имени Алан Браун решил провести обзор всего, что исследователи писали о дежавю до этого момента. Многое из того, что он мог найти, было связано со сверхъестественным — такими вещами, как прошлые жизни или экстрасенсорные способности. Но он также нашел исследования, в которых опросили обычных людей об их опыте дежавю.

Из всех этих работ Браун смог почерпнуть некоторые основные сведения о феномене дежавю. Например, Браун определил, что примерно 2/3 людей испытывают дежавю в какой-то момент своей жизни. Он определил, что наиболее распространенным триггером дежавю является сцена или место, а следующим наиболее распространенным триггером является разговор. Он также сообщил о намеках на протяжении века или около того в медицинской литературе о возможной связи между дежавю и некоторыми типами судорожной активности в мозгу.

Обзор Брауна перенес тему дежавю в область более широкой науки, потому что она появилась как в научном журнале, который обычно читают ученые, изучающие познание, так и в книге, предназначенной для ученых. Его работа послужила для ученых катализатором разработки экспериментов по исследованию дежавю.

Ученые считают, что одним из факторов, способствующих возникновению дежавю, может быть пространственное сходство новой сцены с той, которая в данный момент не может быть сознательно вызвана в памяти. Однако это не означает, что пространственное сходство является единственной причиной дежавю. Очень вероятно, что многие факторы могут повлиять на то, что сцена или ситуация кажутся знакомыми.