Ученые придумали новый способ продления жизни

Пение благотворно влияет на здоровье и улучшает психическое и физическое состояние. А потому это занятие способствует увеличению продолжительности жизни.

Британские ученые из Йельского университета провели исследование совместно с коллегами из Гарварда и раскрыли еще один неожиданный способ продлить жизнь человека. Вы удивитесь, но это пение.

Об этом пишет esoreiter.

Ученые выяснили, что пение благотворно влияет на здоровье и улучшает психическое и физическое состояние. Кроме того, пение снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Также этот процесс благотворно влияет на мозг, поскольку обеспечивает поступление большего объема кислорода.

Благодаря этому методу также можно снизить кровяное давление и предотвратить симптомы депрессии или же устранить их.

Эксперты говорят, что когда человек исполняет любимые песни, в его организме выделяются эндорфины — они же повышают настроение, и люди чувствуют себя счастливее. При этом, отмечают специалисты, никакие вокальные способности не важны, так как пение в любом его исполнении положительно влияет на общее состояние.

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