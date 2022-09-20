Найден простой способ определить предрасположенность к болезни Альцгеймера

Ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 92 добровольца. Эксперты наблюдали за ними и проанализировали 22 художественные техники.

Болезнь Альцгеймера — заболевание нервной системы, являющееся наиболее частой причиной слабоумия в пожилом возрасте и не поддающееся лечению. Ученые провели эксперимент и нашли способ, который помогает определить предрасположенность пациентов к этому недугу.

Об этом сообщает издание news-v.

В эксперименте приняли участие 92 добровольца. Эксперты наблюдали за участниками и проанализировали 22 художественные техники. Ученые обращали внимание на то, как участники держали ручку и как быстро они рисовали.

Исследователи также учитывали давление на ручку, а еще количество пауз во время творческого процесса. Эта информация была использована для построения модели, позволяющей предсказать вероятность развития болезни Альцгеймера.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Техниона и Национального центра научных исследований Франции (CNRS) создали искусственную молекулу, которая может замедлить развитие болезни Альцгеймера.

Еще мы писали, что эксперты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что готовность пожилых людей легко отдавать свои деньги мошенникам может говорить о нарушении у них когнитивных способностей.

Напомним, что в США женщина годами убеждала мужа, что у него болезнь Альцгеймера, чтобы украсть 600 тысяч долларов.