Ученые раскрыли еще одну причину таяния ледников Антарктики

Исследователи во главе с доктором Тьяго Дотто из Центра океанических и атмосферных наук Университета Восточной Англии опубликовали свои выводы в рецензируемом исследовании в журнале Nature Communications.

В ходе исследования исследователи обнаружили, что шельфовые ледники, расположенные рядом друг с другом, способствуют нестабильности других шельфовых ледников ниже по течению.

Кроме того, исследователи обнаружили, что океанский круговорот, система циркулирующих течений, прилегающая к шельфовому леднику Туэйтса, может влиять на количество талой воды, протекающей под шельфом. Когда круговорот ослабевает, все большее количество теплой воды может достигать области под шельфовым ледником, вызывая его таяние.

Один из крупнейших шельфовых ледников в Западной Антарктиде, шельфовый ледник Туэйтса является частью ледника Туэйтса, который, по данным Университета Восточной Англии, быстро тает в течение последних двух десятилетий и вносит наибольший вклад в глобальное повышение уровня моря из всех ледники на континенте.

Исследователи использовали данные, полученные от датчиков, установленных под шельфовым ледником, и обнаружили, что океанская вода под шельфом стала значительно теплее в период с января 2020 года по март 2021 года.

Наибольший вклад в потепление внесла вода, стекающая с шельфового ледника Пайн-Айленд, расположенного к востоку от шельфового ледника Туэйтс, содержащая талую ледниковую воду. Талая вода соединяется с соленой водой, когда основание шельфовых ледников тает океаном, и может образовывать слой плавучей теплой воды, которая плавит основание шельфового ледника Туэйтса.

По словам ученых, циркумполярная глубокая вода, теплая разновидность антарктических вод, играет ключевую роль в таянии основания шельфовых ледников. Однако в этом исследовании мы показываем, что большое количество тепла в неглубоких слоях под одним шельфовым ледником может быть обеспечено водами, происходящими из других тающих шельфовых ледников поблизости. Поэтому то, что происходит с одним шельфовым ледником, может повлиять на соседний шельфовый ледник и так далее.

Этот процесс важен для регионов с высоким уровнем таяния шельфовых ледников, таких как море Амундсена, потому что один шельфовый ледник расположен рядом с другим, и отвод тепла от одного шельфового ледника может достигать следующего за счет циркуляции океана».

«Недавние наблюдения и моделирование океана показывают, что восточная сторона TEIS [шельфового ледника Туэйтса] питается mCDW [модифицированной циркумполярной глубокой водой], которая ранее циркулировала вблизи залива Пайн-Айленд (PIB)», — отмечается в исследовании.

Как сообщал Курсор, в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию. Об этом говорится в отчете международной группы ученых под руководством Центра исследований климата и атмосферы Кипрского института и Института химии им. Макса Планка.

Также Курсор писал о том, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Они считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.