Ученые рассказали, какие продукты можно есть даже после истечения их срока годности

15:14, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Европейская комиссия сообщает, что просроченный пищевой продукт является одной из самых распространенных причин выбрасывания продуктов питания.

Лучшим примером продуктов, которые хорошо хранятся и безопасны для употребления после истечения срока годности, являются продукты из злаков. Разумеется, речь идет не о хлебе, а о таких продуктах, как мука, крупы, рис и макаронные изделия.

Особенно последние два продукта имеют длительный срок хранения.

Однако стоит помнить, что этот принцип работает только при правильном хранении, — говорит Моника Новицка, клинический врач-диетолог Be Diet Catering в интервью для Medonet. 

«То же самое относится к хранению семян бобовых, то есть фасоли, нута, чечевицы или гороха. В сухом месте без доступа света они могут служить нам годами», — добавляет она.

По словам диетолога Моники Новицкой, к продуктам, которые мы можем есть, не глядя на срок годности, относятся также кофе, чай, сладости и специи.

Соль и сахар не портят и даже продлевают срок годности других продуктов, в состав которых входят.

«Мед — единственный продукт, который никогда не портится.  У него неограниченный срок хранения», — сказала она.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

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