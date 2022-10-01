Ученые рассказали, какие продукты можно есть даже после истечения их срока годности

Лучшим примером продуктов, которые хорошо хранятся и безопасны для употребления после истечения срока годности, являются продукты из злаков. Разумеется, речь идет не о хлебе, а о таких продуктах, как мука, крупы, рис и макаронные изделия.
Особенно последние два продукта имеют длительный срок хранения.
Однако стоит помнить, что этот принцип работает только при правильном хранении, — говорит Моника Новицка, клинический врач-диетолог Be Diet Catering в интервью для Medonet.
«То же самое относится к хранению семян бобовых, то есть фасоли, нута, чечевицы или гороха. В сухом месте без доступа света они могут служить нам годами», — добавляет она.
По словам диетолога Моники Новицкой, к продуктам, которые мы можем есть, не глядя на срок годности, относятся также кофе, чай, сладости и специи.
Соль и сахар не портят и даже продлевают срок годности других продуктов, в состав которых входят.
«Мед — единственный продукт, который никогда не портится. У него неограниченный срок хранения», — сказала она.
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