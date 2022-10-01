Ученые рассказали, какие продукты можно есть даже после истечения их срока годности

Европейская комиссия сообщает, что просроченный пищевой продукт является одной из самых распространенных причин выбрасывания продуктов питания.

Лучшим примером продуктов, которые хорошо хранятся и безопасны для употребления после истечения срока годности, являются продукты из злаков. Разумеется, речь идет не о хлебе, а о таких продуктах, как мука, крупы, рис и макаронные изделия.

Особенно последние два продукта имеют длительный срок хранения.

Однако стоит помнить, что этот принцип работает только при правильном хранении, — говорит Моника Новицка, клинический врач-диетолог Be Diet Catering в интервью для Medonet.

«То же самое относится к хранению семян бобовых, то есть фасоли, нута, чечевицы или гороха. В сухом месте без доступа света они могут служить нам годами», — добавляет она.

По словам диетолога Моники Новицкой, к продуктам, которые мы можем есть, не глядя на срок годности, относятся также кофе, чай, сладости и специи.

Соль и сахар не портят и даже продлевают срок годности других продуктов, в состав которых входят.

«Мед — единственный продукт, который никогда не портится. У него неограниченный срок хранения», — сказала она.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.