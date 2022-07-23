Ученые рассказали, что произойдет с планетой после вымирания человечества

Исследователи в хронологическом руководстве коротко описали, что произойдет с нашей планетой, если исчезнет человечество.

О конце света, в результате которого погибнет все человечество, говорят давно и есть разные версии того, как это произойдет. Ученые попытались кратно описать в своем руководстве, что произойдет с планетой, если все люди исчезнут.

Об этом сообщает Sciencefocus.

Исследователи отметили, что спустя двое суток, когда человечества не станет, городские метрополитены в мегаполисах заполняться водой из-за отсутствия технического обслуживания и откачки. А через неделю закончится топливо, которым располагают аварийные генераторы, и по всему миру начнут плавиться реакторы.

Спустя год вымрут все домашние животные, а спустя три — города начнет заливать водой, потому что трубы в холодных регионах будут трескаться. Здания начнут терять свою целостность и разрушаться.

Через 20 лет после вымирания человечества закроется Панамский канал, а сельскохозяйственные культуры будут вытеснены дикими сортами. Спустя 300 лет будут обрушиваться мосты, плотины, заливая водой целые города, а на месте пригородов будут густые леса.

После 100 тысяч лет на нашей планете начнут эволюционировать микробы, а содержание углекислого газа в атмосфере вернется к доиндустриальному уровню. Жизнь на Земле будет процветать, но уже в совершенно другой форме.

«Курсор» ранее писал, что ученые решили выяснить, что произойдет с планетой, если Солнце погаснет на целые сутки.