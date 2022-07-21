Ученые выяснили, что будет с Землей, если Солнце погаснет на 24 часа

Американские специалисты утверждают, что спустя восемь минут с того времени, как Солнце потухнет, планету покроет темнота.

Солнце — главный источник энергии и жизни на Земле, который дает нам свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира. Но ученые решили проверить, что произойдет с планетой, если небесное светило погаснет на целые сутки.

Об этом сообщает издание Ng.opera.

Для проведения исследования ученые решили использовать компьютерное моделирование. Они решили выяснить, как живые организмы отреагируют на отсутствие солнечного света.

Результаты оказались не слишком оптимистичными: уже через 8-9 минут после исчезновения Солнца, как прогнозируют ученые, на Земле резко наступит тьма, и в таких условия растения не смогут производить кислород, необходимый для жизни людей и животных.

Кроме того, отмечается, что в течение суток температура на планете снизится до +5…7 градусов по Цельсию, начнутся перебои в подаче электроэнергии и водоснабжения.

А изменения подобного рода несут смертельную угрозу целым видам растений и другим живым организмам. А вот морские жители практически не ощутят на себе никаких последствий исчезновения солнечного света и лучше других справятся с этим испытанием.

«Курсор» писал ранее, что международная междисциплинарная группа экспертов подготовила новое исследование, в котором более подробно рассматривается происхождение нашей Солнечной системы. Ученые использовали компьютерное моделирование и лабораторные тесты, чтобы определить, когда исчезла туманность вокруг Солнца.